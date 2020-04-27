COVID-19: В гонконгском аэропорту будут работать дезинфекционные будки (Видео, Фото)

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Гонконге поставят дезинфекционные будки в аэропортах.

Воздушная гавань Гонконга ставит новые преграды на пути распространения коронавируса.

Об этом пишет Xinhua.

"Руководство гонконгского аэропорта использует несколько новейших технологий для дезинфекции, включая роботов-уборщиков и установку для антивирусной обработки всего тела, чтобы снизить риск распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

Зайдя в устройство, напоминающее телефонную будку, можно пройти сплошную дезинфекцию за 40 секунд.

"Внутренняя поверхность установки имеет специальное антимикробное покрытие, которое может удаленно уничтожать вирусы и бактерии на теле и одежде человека с использованием технологий фотокатализатора и "наноигл", – пишет агентство.

В настоящее время такие дезинфекционные будки уже используется сотрудниками, которые выполняют санитарные и карантинные обязанности в аэропорту.

Кроме того, гонконгский аэропорт активно задействует роботов для борьбы с коронавирусом. Автономный передвижной аппарат, оснащенный мощным ультрафиолетовым излучателем и стерилизатором воздуха, круглосуточно работает в местах общественного пользования. Робот в течение 10 минут способен с вероятностью 99,99% уничтожить любые бактерии, вне зависимости от того — в воздухе они или на поверхности.

Также в настоящее время в аэропорту проходит тестирование специальное антимикробное покрытие. Его планируется наносить на все поверхности общего пользования, в частности стойки регистрации, тележки для багажа, кнопки лифтов и т.д. Как ожидается, по завершении испытания в мае руководство авиагавани рассмотрит возможность его долгосрочного применения в качестве средства дезинфекции.