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COVID-19: В гонконгском аэропорту будут работать дезинфекционные будки (Видео, Фото)

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COVID-19: В гонконгском аэропорту будут работать дезинфекционные будки (Видео, Фото)
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Гонконге поставят дезинфекционные будки в аэропортах.

Воздушная гавань Гонконга ставит новые преграды на пути распространения коронавируса.

Об этом пишет Xinhua.

"Руководство гонконгского аэропорта использует несколько новейших технологий для дезинфекции, включая роботов-уборщиков и установку для антивирусной обработки всего тела, чтобы снизить риск распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

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Зайдя в устройство, напоминающее телефонную будку, можно пройти сплошную дезинфекцию за 40 секунд.

"Внутренняя поверхность установки имеет специальное антимикробное покрытие, которое может удаленно уничтожать вирусы и бактерии на теле и одежде человека с использованием технологий фотокатализатора и "наноигл", – пишет агентство.

В настоящее время такие дезинфекционные будки уже используется сотрудниками, которые выполняют санитарные и карантинные обязанности в аэропорту.

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Кроме того, гонконгский аэропорт активно задействует роботов для борьбы с коронавирусом. Автономный передвижной аппарат, оснащенный мощным ультрафиолетовым излучателем и стерилизатором воздуха, круглосуточно работает в местах общественного пользования. Робот в течение 10 минут способен с вероятностью 99,99% уничтожить любые бактерии, вне зависимости от того — в воздухе они или на поверхности.

Также в настоящее время в аэропорту проходит тестирование специальное антимикробное покрытие. Его планируется наносить на все поверхности общего пользования, в частности стойки регистрации, тележки для багажа, кнопки лифтов и т.д. Как ожидается, по завершении испытания в мае руководство авиагавани рассмотрит возможность его долгосрочного применения в качестве средства дезинфекции.

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Карантин, Коронавирус, Гонког.
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