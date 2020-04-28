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"Коронакризис": во Франции рост безработицы бьет рекорды

"Коронакризис": во Франции рост безработицы бьет рекорды
05:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.

В марте во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

По официальным данным, в марте 2020 зафиксировали рекордный месячный рост количества людей, претендующих на социальную помощь по безработице.

Количество таких заявителей выросло на 7%, до более 246 000 человек. Это самый высокий показатель с 1996 года, когда начали вести статистику.

Всего во Франции для получения помощи по безработице зарегистрировались более 3,7 миллиона человек.

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"Правительство – в полной мобилизации. Мы продолжаем и усиливаем наши усилия для защиты безработных и защиты рабочих мест", - отметила в своем комментарии министр труда Мюриэль Пенико.

По словам министра, государственной программой поддержки неполной занятости охвачены уже около 10,8 миллионов работников частного сектора, работающих в 863 тысячах компаний.

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Франция, Коронавирус, Covid-19.
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