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Ситуация на границах: министры ЕС соберутся на конференцию

Ситуация на границах: министры ЕС соберутся на конференцию
06:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Министры ЕС во вторник обсудят возможное снятие ограничений на границах.

Министры стран Евросоюза, отвечающие за внутренние дела, во вторник проведут видеоконференцию, чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на COVID-19, в частности, в отношении границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня встречи на сайте Совета ЕС.

"Министры обсудят ситуацию на внутренних и внешних границах и оценят, как можно улучшить движение на внутренних границах, обеспечивающие функционирование внутреннего рынка и свободный поток товаров. Они также поделятся своим мнением о будущем смягчении или отмене внутреннего пограничного контроля скоординированным образом", - говорится в сообщении.

Страны-участницы Шенгенской зоны также примут участие в этой видеоконференции.

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"Основное внимание будет также уделяться предотвращению дальнейшего распространения вируса, в частности за счет возможного использования приложений для отслеживания и способов его координации", - отмечается в сообщении.

Министры также расскажут о возможных изменениях в преступной деятельности, вызванных пандемической ситуацией, и обсудят, какая дополнительная поддержка может понадобиться властям государств-членов для реагирования на это.

По плану Еврокомиссии снятие или ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ. Границы стран Шенгенской зоны закрыты до 15 мая, но этот срок может быть продлен.

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Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.

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ЕС, Коронавирус, Covid-19.
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