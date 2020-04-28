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Covid-19: Андорра выделит 1,6 миллиона евро на тестирование всех граждан страны

Covid-19: Андорра выделит 1,6 миллиона евро на тестирование всех граждан страны
06:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Андорра хочет протестировать на коронавирус всех своих жителей.

Княжество Андорра собирается протестировать на коронавирус всех своих жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Андорра собирается провести серологические тесты на коронавирус (тесты на антитела) всем своим жителям. Кампания массового тестирования должна начаться в эту среду и охватит 77 тысяч человек населения страны. Первая волна тестирования продлится 10 дней, вторая начнется через две недели.

Тем, у кого серологический тест оказался положительным, после этого будут проводить ПЦР-тест, чтобы выяснить, инфицирован ли еще человек на данный момент. В случае положительного результата больных изолируют.

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По словам министра здравоохранения Джоана Мартинеса Беназета, на сегодня свое желание сдать тест выразили около 50 тысяч человек.

Правительство заявляет, что сможет ежедневно проводить 7000 серологических тестов, в 11 различных местах на территории страны, а также в около 12 мобильных пунктах - для людей с ограниченной мобильностью.

Массовое тестирование будет стоить государству около 1,6 миллиона евро. Использовать будут тесты, закупленные у китайского производителя.

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Также в правительстве сообщают о намерении постепенно ослаблять карантин, но отмечают, что для людей из групп риска ограничения будут действовать дольше.

На сегодня в Андорре подтверждено 740 случаев коронавируса, 40 больных умерли.

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Андорра, Коронавирус, Covid-19.
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