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"COVID-паспорт": ЕС разработает единый документ для туристической отрасли

"COVID-паспорт": ЕС разработает единый документ для туристической отрасли
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за пандемии коронавируса туризм в ЕС сократился примерно до 10% от прежнего объема.

Министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием "COVID-паспорт", который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.

Об этом по итогам виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли.

"Мы завершили неформальную конференцию министров с участием всех стран-членов и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона. Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе", - отметил Капелли.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

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"В обычных условиях туризм не играет такой значимой роли в МФП, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета. Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает слишком много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех" - подытожил представитель Хорватского председательства ЕС.

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Греция, Италия, Испания, Португалия, Туристы, Туризм, Евросоюз, COVID-паспорт.
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