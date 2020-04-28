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30-летний максимум: Объемы продаж алкоголя в Великобритании резко возросли

30-летний максимум: Объемы продаж алкоголя в Великобритании резко возросли
15:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В условиях карантина британцы стали чаще запасатся алкоголем.

В условиях карантина британцы запасаются алкоголем, передает distrifood.nl

Так, продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.

"Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет", - говорится в сообщении.

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При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.

Отметим, что карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии тоже до рекордных значений.

По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс".

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В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.

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Все по теме:

Великобритания, Торговля, Алкоголь, Карантин.
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