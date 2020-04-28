30-летний максимум: Объемы продаж алкоголя в Великобритании резко возросли

Новости мира:В условиях карантина британцы стали чаще запасатся алкоголем.

В условиях карантина британцы запасаются алкоголем, передает distrifood.nl

Так, продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.

"Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет", - говорится в сообщении.

При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.

Отметим, что карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии тоже до рекордных значений.

По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс".

В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.