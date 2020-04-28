Эпидемия в Бельгии: за сутки зафиксировали 647 случаев COVID-19

Новости мира:В течение суток количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии возросло на 647.

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии приводит издание "The Brussels Times".

"Во вторник Федеральное министерство здравоохранения подтвердило 647 новых случаев заболевания, общее количество которых с начала пандемии возросла до 47 334. Из новых случаев 215 зарегистрированы во Фландрии, 306 - в Валлонии, 117 - в Брюсселе, министерство не располагает данными о месте проживания еще 9 человек", - говорится в публикации.

За сутки больницы приняли 123 новых пациента с коронавирусом, 65 человек были выписаны после выздоровления. По состоянию на вторник, в бельгийских больницах с COVID-19 находятся 3 976 человек, из них 876 - в отделениях интенсивной терапии, 556 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В то же время в стране зарегистрировано еще 134 смерти от коронавируса. Общее количество смертей от COVID-19 составляет 7 331.

"Мы видим определенное положительное развитие в показателях. Если этот прогресс будет расти, будет возможным ослабить определенные ограничительные меры. Мы считаем, что риск может быть ограниченным и контролируемым, при условии, что мы будем продолжать защищать наиболее уязвимые слои населения - пожилых людей и людей с другими болезнями, которые делают их уязвимыми для вируса", - отметил по этому поводу ведущий вирусолог страны Ван Гухт ( Van Gucht).

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 077 007, из них 211 960 летальных и 925 857 человек выздоровели.