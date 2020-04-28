Эпидемия в Бельгии: за сутки зафиксировали 647 случаев COVID-19

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии приводит издание "The Brussels Times".
"Во вторник Федеральное министерство здравоохранения подтвердило 647 новых случаев заболевания, общее количество которых с начала пандемии возросла до 47 334. Из новых случаев 215 зарегистрированы во Фландрии, 306 - в Валлонии, 117 - в Брюсселе, министерство не располагает данными о месте проживания еще 9 человек", - говорится в публикации.
За сутки больницы приняли 123 новых пациента с коронавирусом, 65 человек были выписаны после выздоровления. По состоянию на вторник, в бельгийских больницах с COVID-19 находятся 3 976 человек, из них 876 - в отделениях интенсивной терапии, 556 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В то же время в стране зарегистрировано еще 134 смерти от коронавируса. Общее количество смертей от COVID-19 составляет 7 331.
"Мы видим определенное положительное развитие в показателях. Если этот прогресс будет расти, будет возможным ослабить определенные ограничительные меры. Мы считаем, что риск может быть ограниченным и контролируемым, при условии, что мы будем продолжать защищать наиболее уязвимые слои населения - пожилых людей и людей с другими болезнями, которые делают их уязвимыми для вируса", - отметил по этому поводу ведущий вирусолог страны Ван Гухт ( Van Gucht).
По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 077 007, из них 211 960 летальных и 925 857 человек выздоровели.