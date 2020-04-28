Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Сколько Украина уже потратила с начала марта
Борьба с COVID-19: Сколько Украина уже потратила с начала марта
Разъяснение НБУ: Как перевести деньги на карту и не нарушить закон
Разъяснение НБУ: Как перевести деньги на карту и не нарушить закон
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Принц Гарри записал послание по случаю 75-летия своей любимой детской книги
Принц Гарри записал послание по случаю 75-летия своей любимой детской книги

COVID-19: В Чехии фиксируют наименьший с 13 марта прирост случаев заражения

COVID-19: В Чехии фиксируют наименьший с 13 марта прирост случаев заражения
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество зараженных коронавирусом в Чехии за прошлые сутки увеличилось на 41,и составило наименьший прирост с 13 марта.

Количество инфицированных коронавирусом в Чехии за прошлые сутки увеличилось на 41, и это наименьший прирост с 13 марта.

Об этом сообщает портал Česke Noviny.

" Всего с начала марта в стране зафиксировали 7 449 случаев заражения коронавирусом... Количество зараженных коронавирусом в Чехии за последние сутки возросло на 41 - это наименьший суточный прирост больных с 13 марта", - говорится в сообщении.

Положительная тенденция: Ряд стран начинают снимать ограничения

Отмечается, что за прошлые сутки в Чехии умер один пациент с COVID-19. Общее количество летальных случаев с начала эпидемии составляет 223 человека.

Выздоровели в стране 2 842 человека.

Ранее чешское правительство разрешило гражданам осуществлять зарубежные поездки при условии прохождения тестирования на границе после возвращения или прохождения 14-дневного карантина.

COVID-19: В США введут новые правила экспорта в Китай, РФ и Венесуэлу

В Чехии с 27 апреля открыли автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 077 007, из них 211 960 - летальных и 925 857 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине планируют запустить Единый государственный реестр
В Украине планируют запустить Единый государственный реестр
Дешевые кредиты для бизнеса: В Украине расширят программу
Дешевые кредиты для бизнеса: В Украине расширят программу
Карантинные меры: В Турции введут комендантский час на три дня
Карантин: В Турции введут комендантский час на три дня
&quot;Добро пожаловать&quot;: Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем
"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь