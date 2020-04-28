COVID-19: В Чехии фиксируют наименьший с 13 марта прирост случаев заражения

Новости мира:Количество зараженных коронавирусом в Чехии за прошлые сутки увеличилось на 41,и составило наименьший прирост с 13 марта.

Количество инфицированных коронавирусом в Чехии за прошлые сутки увеличилось на 41, и это наименьший прирост с 13 марта.

Об этом сообщает портал Česke Noviny.

" Всего с начала марта в стране зафиксировали 7 449 случаев заражения коронавирусом... Количество зараженных коронавирусом в Чехии за последние сутки возросло на 41 - это наименьший суточный прирост больных с 13 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлые сутки в Чехии умер один пациент с COVID-19. Общее количество летальных случаев с начала эпидемии составляет 223 человека.

Выздоровели в стране 2 842 человека.

Ранее чешское правительство разрешило гражданам осуществлять зарубежные поездки при условии прохождения тестирования на границе после возвращения или прохождения 14-дневного карантина.

В Чехии с 27 апреля открыли автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 077 007, из них 211 960 - летальных и 925 857 человек выздоровели.