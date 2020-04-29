"Самая смертельная неделя в этом столетии": в Швеции за семь дней умерло более 2,5 тысяч человек

Новости мира:В Швеции зафиксировали самую высокую в этом столетии недельную смертность.

В Швеции зафиксировали самую высокую после 2000 года смертность за неделю на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

"В Швеции зафиксировали самую смертельную неделю в этом столетии - в течение семидневного периода в начале этого месяца в стране умерли 2 505 человек", - говорится в сообщении.

Речь идет о периоде с 6 по 12 апреля. Отмечается, что количество умерших в эту неделю почти на 150 превышает предыдущий "рекорд" - в первую неделю 2000 года в Швеции умерло 2 364 человека.

При этом, количество умерших в предпасхальную неделю еще может возрасти после уточнения данных. И хотя не все зарегистрированные летальные случаи стали следствием пандемии коронавируса, вероятно, именно он стал причиной «избыточных» случаев смерти по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 127 951, из них 216 987 летальных, 950 878 человек выздоровели.