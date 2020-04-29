Более 10 тысяч больных за месяц: ООН призывает Беларусь принять меры против Covid-19

ООН призывает Беларусь принять безотлагательные меры против распространения коронавируса.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая отметила рост численности больных коронавирусной болезнью в республике в геометрической прогрессии и призвала руководство страны принять безотлагательные меры.

Об этом она заявила в своем обращении к власти и гражданам Беларуси.

"В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Их количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, 26 марта было только 86 случаев", - отметила Казана-Вишневецкий.

Она призвала белорусские власти к немедленным и масштабным мероприятиям по усилению физического дистанцирования в Беларуси.

Представитель ООН в Беларуси напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует введение мер физического дистанцирования и переноса всех массовых мероприятий. Кроме того, ВОЗ рекомендует ввести возможности для дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других учебных заведениях, а также приостановить работу предприятий, не предоставляющих основные услуги, среди которых кафе, рестораны, торговые центры.

Подчеркивается необходимость ограничить передвижение людей между регионами страны, включая поездки на дачи.

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на коронавирус COVID-19. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 919 человек, накануне прирост составил 826 человек. В целом по стране в результате пандемии коронавируса умерло 79 человек.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 096 702, из них 213 525 летальных, 938 571 человек выздоровел.