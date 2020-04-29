Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19
В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

Более 10 тысяч больных за месяц: ООН призывает Беларусь принять меры против Covid-19

Более 10 тысяч больных за месяц: ООН призывает Беларусь принять меры против Covid-19
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ

ООН призывает Беларусь принять безотлагательные меры против распространения коронавируса.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая отметила рост численности больных коронавирусной болезнью в республике в геометрической прогрессии и призвала руководство страны принять безотлагательные меры.

Об этом она заявила в своем обращении к власти и гражданам Беларуси.

"В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Их количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, 26 марта было только 86 случаев", - отметила Казана-Вишневецкий.

Она призвала белорусские власти к немедленным и масштабным мероприятиям по усилению физического дистанцирования в Беларуси.

Кто становится жертвой СOVID-19 чаще всего: Минздрав раскрыл статистику в Украине

Представитель ООН в Беларуси напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует введение мер физического дистанцирования и переноса всех массовых мероприятий. Кроме того, ВОЗ рекомендует ввести возможности для дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других учебных заведениях, а также приостановить работу предприятий, не предоставляющих основные услуги, среди которых кафе, рестораны, торговые центры.

Подчеркивается необходимость ограничить передвижение людей между регионами страны, включая поездки на дачи.

В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на коронавирус COVID-19. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 919 человек, накануне прирост составил 826 человек. В целом по стране в результате пандемии коронавируса умерло 79 человек.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 096 702, из них 213 525 летальных, 938 571 человек выздоровел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, ООН, Коронавирус, Covid-19, Иоанна Казана-Вишневецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
04 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
05 Кто становится жертвой СOVID-19 чаще всего: Минздрав раскрыл статистику в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из жилых кварталов: оккупанты обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии, погиб военнослужащий
В Луганской области погиб военный ВСУ
COVID-19: Италия пересекла границу в 200 тысяч случаев заражения
COVID-19: Италия пересекла границу в 200 тысяч случаев заражения
Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь