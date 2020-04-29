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Соблюдение оружейного эмбарго в Ливии: ЕС готов начать специальную операцию

Соблюдение оружейного эмбарго в Ливии: ЕС готов начать специальную операцию
23:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии.

Подготовительная фаза новой средиземноморской операции ЕС Irini по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии завершилась, и операция вскоре стартует, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Контекст немного сложный. Сроки очень сжатые. Есть некоторые ограничения и вынужденные условия, вызванные кризисом с коронавирусом. Есть также национальные процедуры (одобрения инициативы - ред.), которые государства-члены должны соблюдать. Тем не менее, явное большинство государств-членов смогло взять на себя обязательства предоставить человеческие ресурсы и финансовые средства для этой операции", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос в среду на брифинге в Брюсселе.

"Это означает, что начальная фаза завершена. Нужно еще уточнить некоторые вопросы, касающиеся ресурсов и средств. Но операция уже наступает", - отметил Стано.

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В ответ на дополнительный вопрос о военно-технических возможностях операции Irini представитель Борреля сообщил, что на данном этапе государства-члены пообещали временно выделить три корабля и три самолета, которые будут предоставлены на определенный срок.

Что касается более подробной информации об операции, он предложил обращаться в ее штаб, расположенный в Риме.

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ЕС, Ливия, Петер Стано, Эмбарго, Жозеп Боррель.
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