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Борис Джонсон в пятый раз стал отцом

Борис Джонсон в пятый раз стал отцом
05:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:У премьера Британии родился сын.

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс объявили о рождении сына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь премьер-министра и Саймондс объявила, что и мать, и ребенок чувствуют себя "очень хорошо".

"Премьер-министр и госпожа Саймондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - добавила она.

55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Керри Саймондс объявили в марте, что они ожидают ребенка "в начале лета". Они обручились в конце прошлого года. Джонсон и Саймондс - первая не состоящая в браке пара, которая вместе переехала на Даунинг-стрит.

Джонсон вернулся на работу в понедельник, оправившись от коронавируса. Саймондс также имела симптомы заболевания.

Уточнили данные: в Британии резко выросло количество смертей от COVID-19

У Джонсона уже есть четверо детей от Марины Вилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Вилера.

СМИ писали, что премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр. Ранее Джонсон во время радиошоу отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.

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Великобритания, Борис Джонсон, Керри Саймондс.
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