Борис Джонсон в пятый раз стал отцом

Новости мира:У премьера Британии родился сын.

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс объявили о рождении сына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь премьер-министра и Саймондс объявила, что и мать, и ребенок чувствуют себя "очень хорошо".

"Премьер-министр и госпожа Саймондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - добавила она.

55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Керри Саймондс объявили в марте, что они ожидают ребенка "в начале лета". Они обручились в конце прошлого года. Джонсон и Саймондс - первая не состоящая в браке пара, которая вместе переехала на Даунинг-стрит.

Джонсон вернулся на работу в понедельник, оправившись от коронавируса. Саймондс также имела симптомы заболевания.

У Джонсона уже есть четверо детей от Марины Вилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Вилера.

СМИ писали, что премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр. Ранее Джонсон во время радиошоу отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.