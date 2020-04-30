Уточнили данные: в Британии резко выросло количество смертей от COVID-19

Новости мира:В Британии резко увеличилось количество умерших от COVID-19 из-за новых данных.

Великобритания резко откорректировала в сторону увеличения официальную статистику количества умерших вследствие болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус. Согласно новым данным, количество жертв составляет 26 097. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Днем ранее этот показатель был 21 678, однако, он учитывал только данные об умерших вследствие COVID-19 в больницах. Зато уточненные данные охватывают также статистику смертей в приютах для престарелых и частных домохозяйствах из Англии и Уэльса.

Консервативное правительство премьера Бориса Джонсона подвергают критике за слишком позднее введение карантина. Также критики отмечают недостаток защитной одежды для медиков и недостаточное количество проведенных тестов. В Великобритании планировали до конца апреля ежедневно тестировать на коронавирус сто тысяч человек, однако пока удалось достичь лишь трети этого показателя.

По последним данным, примерно 165 000 человек в стране имеют положительный тест на коронавирус. В среду, 29 апреля, было зафиксировано около четырех тысяч новых случаев заражения. В предыдущий день от COVID-19 умерло 765 человек.