Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Коронавирус: более 60 тысяч человек умерли от Covid-19 в США

Коронавирус: более 60 тысяч человек умерли от Covid-19 в США
03:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США от коронавируса умерло уже более 60 тысяч человек.

В США проведено более 6 миллионов тестов на коронавирус

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 02:00 30 апреля в стране зафиксировано 60 тысяч 846 смертей. Из них 18 тысяч 76 смертей приходится на Нью-Йорк.

Общее количество зараженных в США составляет 1 миллион 37 тысяч 526 человек. Всего в стране было сделано больше шести миллионов тестов на коронавирус. Выздоровело 120 тысяч 433 человека.

Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что в США по состоянию на 28 апреля заболело более миллиона человек.

"В конечном итоге оно (число заболевших, - ред.) упадет до нуля", - сказал Трамп во вторник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
04 Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры
Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных
В США падает экономика - уже 26 млн безработных
&quot;Нефть - это несущая стена мира&quot;: Трамп пророчит &quot;пару плохих лет&quot; для сферы энергетики
Трамп об энергетическом секторе: Будет пара плохих лет
Не только уютно, но и стильно: как использовать яркие цвета в интерьере
Не только уютно, но и стильно: как использовать яркие цвета в интерьере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь