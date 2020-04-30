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Венгерская автономия в Румынии: Сенат отклонил законопроект

Венгерская автономия в Румынии: Сенат отклонил законопроект
05:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии.

Сенат Румынии 126 голосами отклонил законопроект о венгерской автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Сенат Румынии отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. За это решение после 2-часовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получала своего президента со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае; предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".

Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он стал действующим по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

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"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

В Румынии начали создавать венгерскую автономию

Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

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Румыния, Венгрия, Людовик Орбан, Секейский край.
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