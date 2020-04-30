Власти Швейцарии решили ускорить выход из карантина

Новости мира:Швейцария изучает варианты постепенного ослабления ограничений на пересечение границы, которые были закрытыми в связи с пандемией коронавируса.

Правительство Швейцарии приняло решение ускорить отмену ограничительных мер, введенных в марте для замедления распространения COVID-19.

Об этом пишет Xinhua.

“Федеральный совет Швейцарии после заседания объявила, что до второго этапа смягчения 11 мая попадут также рестораны, музеи и библиотеки. Предыдущий перечень включал только магазины, рынки и начальные школы”, - говорится в материале.

Кроме этого, с 11 мая возобновится движение по обычному графику общественного транспорта и определенные спортивные занятия.

Швейцария согласилась постепенно смягчить ограничения на пересечение границы, разрешив въезд членам семей граждан ЕС и Швейцарии. В середине мая возобновится и рассмотрение заявок на получение разрешений на работу, однако другие ограничения пока будут оставаться в силе.

Напомним: парикмахерские, садовые центры и отдельные розничные магазины возобновили работу в Швейцарии еще 27 апреля.

По состоянию на среду на территории Швейцарии было обнаружено 29 407 случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 1408 жизней.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.