В море у берегов Греции исчез вертолет НАТО

Новости мира:Вертолет, который участвует в постоянной морской группе НАТО, исчез в море к западу от острова Кефалония (Греция).

Вертолет, который является частью постоянной морской группы НАТО, накануне исчез в море к западу от греческого острова Кефалония. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

"Вертолет летел в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радара", - пишут в издании.

Теперь итальянский и турецкий фрегат ищут шесть пропавших членов экипажа. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала участвовал и греческий фрегат, который остался в водах Греции.