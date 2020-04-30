Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На 100% настроен: Степанов пообещал реформировать медицину
На 100% настроен: Степанов пообещал реформировать медицину
Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР
Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии

Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии коронавируса в Британии уже прошел.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел.

Об этом он сказал на пресс-конференции 30 апреля, сообщает BBC.

"Сегодня впервые я могу подтвердить, что мы прошли пик заболеваемости... Когда я говорю, что мы прошли пик, я имею в виду, что началось снижение заболеваемости, что дает нам надежду на будущее", - сказал политик.

Эпидемия коронавируса: В Беларуси уже более 14 тысяч заболевших

Джонсон также сообщил, что общее количество умерших в Великобритании из-за пандемии коронавируса достигло 26 711.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 261 690 случаев заражения коронавирусом, из них 230 390 летальных исходов, 1 030 709 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии
Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии
В каких областях Украины превышен средний показатель смертности от COVID-19
COVID-19: В каких областях Украины повышен уровень смертности
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь