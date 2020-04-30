Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии

Новости мира:Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии коронавируса в Британии уже прошел.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел.

Об этом он сказал на пресс-конференции 30 апреля, сообщает BBC.

"Сегодня впервые я могу подтвердить, что мы прошли пик заболеваемости... Когда я говорю, что мы прошли пик, я имею в виду, что началось снижение заболеваемости, что дает нам надежду на будущее", - сказал политик.

Джонсон также сообщил, что общее количество умерших в Великобритании из-за пандемии коронавируса достигло 26 711.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 261 690 случаев заражения коронавирусом, из них 230 390 летальных исходов, 1 030 709 человек выздоровели.