В Италии за сутки от коронавируса выздоровели вдвое больше людей, чем заболели

Новости мира:В Италии продолжает падать число зараженных коронавирусом.

В Италии снижается количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За сутки зафиксированы 1 872 новых случая, тогда как днем ранее было 2 086.

В понедельник сообщалось о 1 730 случаев и это был наименьший показатель новых случаев с 10 марта. Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1 694 лица - на 101 меньше, чем вчера. 4 693 человека вылечились от коронавируса за последние сутки, это вдвое больше чем вчера (2 311).

Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 75 945 человек. Также сообщается о 285 умерших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 323). Общее число умерших выросло до 27 967 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта. В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 101 551 человек.

Число увеличивается до 205 463, если в подсчете есть также умершие вылечившиеся.