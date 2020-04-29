Минздрав Франции: Число госпитализаций с COVID-19 продолжает снижаться

Новости мира:Во Франции за последние сутки скончались 427 человек с COVID-19.

Во Франции за последние сутки скончались 427 человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 24 тыс. 87, сообщила в среду вечером Генеральная дирекция Министерства здравоохранения страны.

По его данным, статистика в очередной раз подтверждает тенденцию к снижению числа госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах.

Так, в настоящее время в больницах Франции госпитализированы 26 тыс. 834 пациента, инфицированных COVID-19, 1 тыс. 70 из них поступили за последние сутки. Всего госпитализированных на 650 меньше, чем сообщалось накануне.

В отделениях интенсивной терапии находятся 4 тыс. 207 тяжелобольных, то есть на 180 меньше, чем день назад, при том, что за сутки в реанимационные палаты были помещены 110 новых пациентов.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 90 тыс. 753 пациента с диагнозом COVID-19, более 15,5 тыс. попали в реанимационные службы.

По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, на четыре региона страны приходится в настоящее время 72% всех госпитализаций по коронавирусу во Франции. Это Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.