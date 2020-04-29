Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных

Новости мира:В США экономика в течение первых трех месяцев этого года упала на 4,8%,.

Американская экономика в течение первых трех месяцев этого года упала на 4,8%, что является худшим показателем со времени кризиса 2008 года.

Об этом сообщает BBC.

"Американская экономика в первом квартале этого года переживает самое жесткое за последнее более чем десятилетие сокращение (с 2008 года), связанное с карантином, вызванным пандемией коронавируса. Экономика США упала в целом на 4,8%", - говорится в сообщении.

Это вообще первое сокращение экономики Соединенных Штатов с 2014 года.

До начала кризиса, связанного с коронавирусом, ожидалось, что в 2020 году американская экономика должна вырасти на 2%.

Так же быстро ухудшаются показатели бизнес-деятельности и потребительские настроения.

Однако во втором квартале падение может быть еще больше, ведь данные за январь-март не учитывают последствия от карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Некоторые эксперты не исключают, что к июлю падение может ускориться до 30%.

Во время карантина более чем 26 миллионов американцев остались без работы.

В целом, по прогнозам МВФ, мировая экономика в этом году упадет на 3%. В развитых странах падение будет вдвое глубже - до 6%.

США сейчас является наиболее пораженной коронавирусом страной мира: по состоянию на среду, 29 апреля, там зафиксировано уже 1 048 834 случая COVID-19, умерли 60 495 человек, выздоровели 144 352.