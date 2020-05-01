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Парламент Словакии поддержал формирование нового правительства

Парламент Словакии поддержал формирование нового правительства
04:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Кроме премьера в состав правительства Словакии входят 15 министров.

Парламент Словакии сегодня принял новый состав и программу работы правительства страны.

Как сообщает Радио Свобода, за это решение проголосовали 93 депутата из 141 присутствующего, члены оппозиционной партии Smer бывшего главы словацкого правительства Роберта Фицо в голосовании не участвовали.

Кроме премьера в состав правительства входят 15 министров. Премьер Игорь Матович в программе правительства определил главными задачами борьбу с коррупцией, открытую работу органов власти, восстановление доверия к властным структурам, модернизацию юстиции, развитие гражданского общества. Особое внимание правительство хочет посвятить социально наиболее уязвимым слоям населения.

Впервые в главном программном документе словацкого правительства среди приоритетов внешней политики выделена Украина. В программе отмечается, что Словакия будет "активно поддерживать трансформацию и европейскую перспективу Украины" и "не будет признавать нарушение территориальной интеграции Украины" (страница 107 программы).

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Словацкое правительство также ставит целью защиту и поддержку национальных меньшинств, в частности "представителям национальных меньшинств правительство будет создавать возможности для сохранения их культурных обычаев, языка, традиций и не будет принимать такие меры, которые были бы направлены на ассимиляцию с большинством населения".

Напоминаем, экс премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил в Москве, что его страна имеет собственное представление об отношениях с Россией.

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Правительство, Парламент, Словакия, Игорь Матович.
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