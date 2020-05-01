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Коронавирус в Турции: от COVID-19 вылечились уже 49 тыс человек

Коронавирус в Турции: от COVID-19 вылечились уже 49 тыс человек
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции за весь период эпидемии сделано 1 033 617 тестов, выявлено 120 204 случаев, 3 174 человека умерли, 48 886 выздоровели.

До настоящего времени в Турции в общей сложности 49 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 93 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3 174 человек.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 120 000, поскольку еще у 2 615 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Кроме того, отметил глава ведомства, в Турции продолжает сокращаться количество пациентов, проходящих курс лечения от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что число новых случаев заражения находится на прогнозируемом уровне.

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В Турции количество тестов, сделанных для выявления инфицированных коронавирусом, превысило 1 миллион человек.

"По количеству тестов мы превысили 1 миллион. Увеличение количества случаев прогнозируемое. Количество пациентов, которые нуждаются в дыхательной поддержке и интенсивной терапии, продолжает уменьшаться, а количество пациентов, которые выздоравливают, продолжает увеличиваться", - сообщил министр.

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Турция, Коронавирус, Фахреттин Коджа, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Турции, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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