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Четверг, 30.04.2020
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Пандемия: турецкие школы остаются на дистанционном режиме еще на месяц

Пандемия: турецкие школы остаются на дистанционном режиме еще на месяц
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Школы в Турции остаются на дистанционном обучении до 31 мая.

Обучение в турецких школах будет оставаться удаленным еще на месяц - до 31 мая.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования Турции Зия Сельчук.

"Мы наблюдаем преимущества перехода на дистанционное образование с начала вспышки (коронавируса - ред.). Сегодня дистанционное образование - единственный вариант, который у нас есть. Было принято решение, что дистанционное образование продлится до 31 мая", - сообщил министр.

На специальной платформе дистанционного обучения, которая была создана Минобразования после решения о переходе на дистанционное обучение, было проведено 650 тысяч уроков по состоянию на 13 апреля.

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Министр также заверил, что независимо от результатов обучения за период, когда оно происходило удаленно из-за коронавируса, и средний балл, все ученики будут переведены в следующий класс. Он обратился к учащимся и родителям с просьбой поддерживать дистанционное обучение и активно участвовать в нем.

Об организации учебного процесса после 31 мая будет сообщено позже. Учебный год в турецких школах должен официально закончиться 19 июня.

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Как сообщалось ранее, в Турции уже начаты консультации по планированию возвращения к обычной жизни. Среди первых планируется открывать ТЦ, рестораны, парикмахерские.

Первые могут вернуться к работе в середине мая, в случае одобрения научного совета, который включает представителей правительства, научных кругов и др, занимается, в том числе координацией усилий по противодействию коронавирусу.

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За прошедшие сутки в Турции выздоровели более 5 тысяч пациентов, ранее инфицированных коронавирусом. Проведены 29,23 тысячи тестов, из них 2392 - положительные, 92 человека умерли.

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Турция, Коронавирус, Covid-19.
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