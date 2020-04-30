Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Covid-19: в ООН обеспокоены ситуацией в пенитенциарных учреждениях Украины

Covid-19: в ООН обеспокоены ситуацией в пенитенциарных учреждениях Украины
04:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В мониторинговой миссии ООН отмечают, что необходимы неотложные меры для предотвращения распространения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Украины

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призывает правительство Украины, чтобы были приняты меры для защиты лиц, содержащихся под стражей в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Я очень обеспокоена тем, что в пенитенциарных учреждениях в Черновцах и Кропивницком зафиксированы случаи заражения COVID-19. Существует настоятельная необходимость усилить меры, принимаемые в местах содержания под стражей, поскольку COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом", -  заявила Богнер.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметила, что украинским правительством принят план реагирования на пандемию для предотвращения попадания и распространения COVID-19 в местах содержания под стражей, но вызывает беспокойство сроки его реализации.

Карантин: местный бюджет Кропивницкого потерял около 20 млн гривен

 "Я призываю Министерство юстиции и Министерство здравоохранения усилить реагирование на COVID-19 в пенитенциарной системе Украины, в частности путем совершенствования скрининга сотрудников и задержанных лиц, прибывающих, а также соблюдение социального дистанцирования, предоставление дезинфицирующих средств и применения других мер для того, чтобы остановить распространение вируса. Я также призываю доноров помочь обеспечить пенитенциарные учреждения средствами защиты ", -  заявила Богнер.

Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения

 "Я хотела бы отметить активную роль Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в предотвращении COVID-19 в пенитенциарной системе, и призываю ее офис продолжать уделять внимание соблюдению прав лиц, содержащихся под стражей", - подытожила  Богнер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, ООН, Минюст, Коронавирус, Матильда Богнер, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
04 Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко
05 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры
Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных
В США падает экономика - уже 26 млн безработных
&quot;Нефть - это несущая стена мира&quot;: Трамп пророчит &quot;пару плохих лет&quot; для сферы энергетики
Трамп об энергетическом секторе: Будет пара плохих лет
Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами
Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь