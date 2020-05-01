Кипр с 9 июня возобновляет авиасообщение

Новости мира:Кипр возобновляет авиасообщение с 9 июня, которое было приостановлено из-за введения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Власти Кипра 9 июня возобновят работу аэропортов и позволят посадку пассажирских самолетов, приостановленные в марте для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоаноу.

По его словам, вместе с аэропортами заработают на принятие круизных судов также и порты. Иоаноу напомнил, что именно на 9 июня приходится начало третьей фазы отмены ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, поэтому в этот день полноценную работу возобновят также рестораны и кафе.

“Министр добавил, что заработают и отели, а это значит, что им позволят принимать туристов, которых будут пускать в страну при условии соблюдения предостережений для нераспространения коронавирус”, - говорится в материале.

Отмечается, что заключительная четвертая стадия отмены ограничений в стране запланирована на 14 июля, - тогда заработают кинотеатры и казино, а также будут разрешены концерты и фестивали.