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Коронавирус в Молдове: каждый четвертый инфицированный - медработник

Коронавирус в Молдове: каждый четвертый инфицированный - медработник
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Молдове около 1000 медиков заразились COVID-19.

В Молдове за время эпидемии коронавируса заразились 988 медработников, пять из них умерли.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбревяну, сообщает Newsmaker.

Как рассказала Думбревяну, больше всего медработников заразились в Кишиневе - 253 человека.

Большинство зараженных медработников работают в больницах (628 человек), скорой помощи (256), в системе семейной медицины (72).

Чаще всего заражаются медсестры — 414 человек из всех зараженных медработников. На втором месте — вспомогательный персонал (316 человек), на третьем — врачи (243 человека). Кроме того, коронавирусом в Молдове заразились 15 фармацевтов.

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От коронавируса умерли 5 медработников. 313 уже вылечились, а 670 все еще проходят лечение.

1 мая власти Молдовы сообщили о 3897 зарегистрированных случаев коронавируса, общее число умерших достигло 119.

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Молдова, Коронавирус, Covid-19, Виорика Думбрэвяну.
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