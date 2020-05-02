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Пережившая испанский грипп 106-летняя француженка выздоровела от COVID-19

Пережившая испанский грипп 106-летняя француженка выздоровела от COVID-19
02:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Элен Лефевр было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло от 20 до 50 миллионов человек.

Француженка Элен Лефевр в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

15 апреля у Лефевр диагностировали коронавирус. Она находилась в доме престарелых, в котором проживает 200 постояльцев и 160 человек обслуживающего персонала. У пожилой женщины была высокая температура и сильная слабость.

Сейчас же Лефевр полностью выздоровела - находится в здравом уме и чувствует себя нормально.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло от 20 до 50 миллионов человек. Во время Второй мировой войны она вместе с со своей матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

Напоминаем, в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина, которая стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.

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Коронавирус, Испанка, Covid-19, Элен Лефевр.
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