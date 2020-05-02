Польша отменяет обсервацию в приграничной зоне

Новости мира:Решение принято в сотрудничестве с правительствами стран после анализа эпидемиологической ситуации и консультаций с органами самоуправления в приграничной зоне.

Правительство Польши с 4 мая отменит 14-дневную обсервацию, обязательную для граждан, которые проживают в приграничной зоне, а учатся и работают в соседних странах ЕС – Германии, Чехии, Словакии и Литве. Об этом в Facebook написал глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

“У меня есть хорошая информация для всех работников и учащихся, которые работают или учатся у наших соседей, то есть в Германии, Литве, Словакии и Чешской республике. С 4 мая они смогут вернуться к труду и учебе и не будут обязаны находиться на 14-дневном обязательном карантине”, - сообщил Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что страна пока не победила в борьбе с коронавирусом. Однако с каждым днем власть лучше контролирует ситуацию и может решительно действовать для восстановления экономической жизни страны.

В то же время Моравецкий призвал жителей приграничной зоны очень тщательно относиться к мерам эпидемиологической безопасности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Как сообщалось, с 20 апреля в Польше открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. С 4 мая возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6-го – детсады и ясли. В конце этого месяца планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.