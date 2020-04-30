Как и где пересечь границу Украины: список работающих пунктов пропуска

Новости Украины:Через какие пункты пропуска на сегодня можно попасть в страну и выехать из нее.

С начала карантина в Украине ужесточались меры безопасности на государственной границе, а также закрывались пункты пропуска.

Отметим, по состоянию на 30 апреля 2020 года на государственной границе Украины действуют 20 пунктов пропуска. При этом пересечь их можно исключительно на автомобиле, поскольку граница закрыта для пеших переходов и пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

Кроме того, нерегулярные рейсы выполняются из Международного аэропорта "Борисполь". Как правило, это чартерные рейсы для возвращения украинцев в страну. Однако ими могут воспользоваться и иностранцы, которые возвращаются в страну своего гражданства. Также выполняются единичные рейсы, доставляющие украинцев на работу за рубеж.

Фото: инфографика Государственной пограничной службы

Работающие автомобильные пункты пропуска

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск";

в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое - Чертково".

На границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Краковец - Корчева";

в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Ужгород - Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".

Ситуация в соседних странах

МОЛДОВА. Пограничная полиция этой страны сообщила, что с 08.00 29 марта 2020 в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Бричаны-авто" (с украинской стороны - пункт пропуска "Росошаны-Авто", что в Кельменецком районе Черновицкой области) прекращается осуществление любых пропускных операций.

С 17.03.2020 года Молдова запретила въезд иностранцев и ввела чрезвычайное положение.

БЕЛАРУСЬ. В этой стране предусмотрено карантин (самоизоляцию) на 14 суток для всех лиц, въезжающих из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. До окончания карантина (самоизоляции) выезжать из Республики Беларусь указанным лицам запрещено.

ПОЛЬША. С 15.03.2020 запретила въезд иностранцев.

СЛОВАКИЯ. Запретила въезд иностранцев с 13.03.2020.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Ограничила въезд иностранцам с 18.03.2020, вместе с тем разрешила въезд в РФ жителей ОРДЛО Украины. С 30.03.2020 в России вводятся дополнительные ограничения.

ВЕНГРИЯ. Ограничила въезд иностранцам с 17.03.2020 (12.03.2020 в стране объявлено чрезвычайное положение).

РУМЫНИЯ. Ограничила въезд иностранцам с 22.03.2020 (16.03.2020 в стране объявлено чрезвычайное положение).

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Кроме того, Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

22 апреля Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.