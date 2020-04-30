Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 30 апреля в Украине зафиксировали 540 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 406.

Всего в мире насчитывалось 3 220 830 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 77 тыс. 513 случаев заражения. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро четверга достигло 227 671 человека.

Важно:

заражены коронавирусом 10406 украинцев;

в стране зафиксировано 261 летальный случай болезни;

в Минздраве заявили о критическом уровне заболеваемости врачей в Украине;

Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая;

Карта коронавируса в Украине и мире 30 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

11:00 17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса.

10:49 По состоянию на утро 30 апреля в России выявили 7099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число инфицированных - 106498 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За минувшие сутки умер еще 101 пациент с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения болезни - 1073 человека. Выздоровели 11619.

10:25 В международный аэропорт Борисполь прибыл борт с медицинским оборудованием из Китая для украинских врачей, которые борются с эпидемией коронавируса.

10:05 В Вооруженных силах Украины были зарегистрированы еще два случая заболевания COVID-19.

Заболевшие COVID-19 по областям на 30 апреля

в Винницкой области подтверждено 6 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (за все время – 412 и 101 соответственно);

в Волынской области – 11 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (271 и 55 за все время);

в Днепропетровской области – 5 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 323 и 17);

в Донецкой области новых случаев нет (52 заболевших и 10 выздоровевших за все время);

в Житомирской области – 3 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (357 и 18 за все время);

в Закарпатской области – 16 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 403 и 43);

в Запорожской области - 20 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 228 и 51);

в Ивано-Франковской области - 38 новых случаев заболевания и ни одного случая выздоровления (821 и 72 за все время);

в Киеве – 43 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 1 341 и 69);

в Киевской области – 39 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 643 и 70);

в Кировоградской области - 21 новый случай заболевания и 20 выздоровления (всего 377 и 81);

во Львовской области - 34 новых случая заболевания и 8 выздоровления (всего 405 и 66);

в Луганской области – 1 новый случай заболевания (за все время 33 заболевших и 3 выздоровевших);

в Николаевской области – 2 новых случав выздоровления, новых заболевших нет (за все время 116 заболевших и 5 выздоровевших);

в Одесской области - 13 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 261 и 13);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания (всего 118 заболевших и 20 выздоровевших за все время);

в Ривненской области – 35 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (всего 588 и 49);

в Сумской области - 3 новых случая заболевания и 1 выздоровления (всего 98 и 55);

в Тернопольской области - 44 новых случая заболевания и 2 выздоровления (всего 708 и 76);

в Харьковской области - 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (всего 237 и 19);

в Херсонской области - 23 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 111 и 31);

в Хмельницкой области – 9 новых случаев заболевания (всего 81 заболевший и 18 выздоровевших за все время);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 282 и 60);

в Черновицкой области - 60 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (всего 1499 и 97);

в Черниговской области - 2 новых случаев заболевания (за все время был 41 заболевший и 4 выздоровевших).

О распространении COVID-19: брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что за предыдущие сутки провели рекордное количество тестирований методом ПЦР – 7315, поэтому было выявлено 540 больных COVID-19.

За сутки в Украине COVID-19 подтвердился у 87 медработников (из 540 новых выявленных случаев). С начала эпидемии заболели 2063 медика (из общего числа 10 406). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Без надобности "никто не собирается продлевать карантин", но для того, чтобы были условия для его ослабления, на майские праздники нужно оставаться дома – не ходить в гости и компаниями на природу, призвал украинцев министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Черновицкой области, число заболевших в ней превысило 1500.

За сутки больше 50 случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (82) и Тернопольской (71) областях и в Киеве (60). В Луганской и Херсонской областях новых случаев заболевания не зафиксировано: динамика по областям.

По состоянию на 09:00 30 апреля в Украине зафиксированы 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За минувшие сутки - 540 новых случаев.

09:20 За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования COVID-19 выросла в Бразилии почти на семь тысяч, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

09:06 Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 427 человек. Всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тыс. 087 летальных случаев.

09:00 Правительство Российской Федерации продлило ограничение на въезд иностранцев в страну из-за пандемии коронавируса.

07:58 По данным на утро 30 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 220 830 человек.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро четверга достигло 227 тыс. 671 человека, увеличившись за сутки на 10 тыс. 488 человек. Полностью излечились 973,5 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 039 тыс. 909 (60 тыс. 966 скончавшихся), Испании - 236 тыс. 899 (24 тыс. 275), Италии - 203 тыс. 591 (27 тыс. 681), Франции - 166 тыс. 543 (24 тыс. 087), Великобритании - 166 тыс. 441 (26 тыс. 097), Германии - 161 тыс. 539 (6 тыс. 467), Турции - 117 тыс. 589 (3 тыс. 081).

07:58 Положительные результаты тестов у некоторых выздоровевших от коронавируса не являются свидетельством, что организм заразился SARS-CoV-2 снова или вирус ранее ушел в ремиссию, а затем снова активировался. Причина – в высокой чувствительности ПЦР-тестов, которые определяют уже неактивные фрагменты вируса.

07:37 Администрация Трампа разрабатывает проект, чтобы существенно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса, и уже в конце года иметь достаточное количество доз для США.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: