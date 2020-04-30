В Испании от коронавируса за сутки умерли 268 человек

Новости мира:В Испании за сутки зарегистрировали 268 летальных случаев от коронавирусной инфекции, что является наименьшим суточным количеством в течение месяца.

Число жертв коронавируса в Испании за последние сутки выросло на 268 - это наименьшее число умерших за сутки более чем за месяц. Об этом сообщает El Mundo.

С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 543 человека.

Количество заражений увеличилось до 213 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.

Количество тех выздоровевших за последние сутки выросло на 3103 - до 112 050.

28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к "новой нормальности" до конца июня.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.

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