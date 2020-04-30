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Четверг, 30.04.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 30 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 30 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:01 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.

За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели.

Из 261 скончавшихся 146 - мужчины и 115 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

По состоянию на утро 29 апреля число заболевших с начала распространения COVID-19 в Украине достигало 9 866, из них скончались 250, а общее количество выздоровевших составило 1 103.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 30.04.2020

Суточный рост количества заболевших на 28 апреля составлял 401 человек, на 27 апреля - 392 человека, на 26 апреля - 492, на 25 апреля – 478 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине существенно превысил показатели предыдущих дней и стал одним из самых высоких с начала пандемии: рекордное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине было подтверждено на утро 23 апреля – 578 человек, близкие значения были зафиксированы на утро 17 апреля – 501 человек.

Рост количества жертв COVID-19 за предыдущие трое суток составлял: на 29 апреля – 11 человек, на 28 апреля – 19 человек, на 27 апреля - 11 человек.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно 111, 128 и 24 человек.

Количество активных больных на утро среды составляло 8 513 (рост за сутки 334). По состоянию на утро четверг активных больных было 8 837 человек (рост за сутки - 324).

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на утро четверга на амбулаторном лечении находилось 7 192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

Коронавирус в мире

Всего в мире, по состоянию на утро четверга насчитывалось 3 млн 194 тыс. 523 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 77 тыс. 513 случаев заражения.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро четверга достигло 227 тыс. 671 человека, увеличившись за сутки на 10 тыс. 488 человек. Полностью излечились 973,5 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 039 тыс. 909 (60 тыс. 966 скончавшихся), Испании - 236 тыс. 899 (24 тыс. 275), Италии - 203 тыс. 591 (27 тыс. 681), Франции - 166 тыс. 543 (24 тыс. 087), Великобритании - 166 тыс. 441 (26 тыс. 097), Германии - 161 тыс. 539 (6 тыс. 467), Турции - 117 тыс. 589 (3 тыс. 081).

Заражение коронавирусом по разным странам на 30.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 среды выявлено 99 тыс. 399 больных и 972 случая летального исхода, выздоровели 10 тыс. 286 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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