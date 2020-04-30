В России за сутки - более новых 7000 случаев коронавируса

По состоянию на утро 30 апреля в России выявили 7099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.

В России за последние сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19 во всех 85 регионах страны. Это максимальное значение за все время, пишет издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 5 841 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 106 498.

“За последние сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2 829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 333 человека. Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек”, — указанно в сообщении.

Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 1 073 человека.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь.

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,49 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 194, 5 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.04.2020 остаются 208 тыс. 236 человек”, — доавили в штабе.

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.