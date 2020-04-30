В России продлили запрет на въезд иностранцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин решил продлить ограничения на въезд в страны иностранных в связи с пандемией.

Правительство Российской Федерации продлило ограничение на въезд иностранцев в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе - по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ

"Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Также сообщается, что для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий. Включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин продлил ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, до 11 мая.