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Четверг, 30.04.2020
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Во Франции число смертей от коронавируса превысило 24 тысячи

Во Франции число смертей от коронавируса превысило 24 тысячи
09:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии COVID-19 умерли 24087 человек.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 427 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Отмечается, что 243 человека умерли в больницах и 184 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тыс. 087 летальных случаев.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 128 тыс. 442 человек, что на 1 тыс. 417 меньше, чем за предыдущие сутки. Сейчас в больнице госпитализированы 26 тыс. 834 человека, что на 650 меньше, чем за предыдущие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 тыс. 207 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 180 человек.

Выписаны из больниц 48 тыс. 228 человек, что на 1 тыс. 342 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.

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Париж, Франция, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 во Франции.
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