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Четверг, 30.04.2020
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В Вооруженных силах выявили еще два случая заболевания COVID-19

В Вооруженных силах выявили еще два случая заболевания COVID-19
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины вчера были зарегистрированы еще два случая заболевания COVID-19.

В Вооруженных силах Украины были зарегистрированы еще два случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 07.00 30 апреля в Вооруженных силах Украины болеют 54 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 47 человека.

В Вооруженных силах продолжает расти число зараженных коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщают в Медицинских силах.

Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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