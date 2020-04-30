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Активистка Грета Тунберг пожертвовала $100 тысяч для борьбы с коронавирусом

Активистка Грета Тунберг пожертвовала $100 тысяч для борьбы с коронавирусом
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости мира:Активистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ $100 000 для поддержки детей, которые страдают от пандемии коронавирусной болезни COVID-19

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала 100 000 долларов в Детский фонд ООН для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP.

"Шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 000 долларов, которые она получила от датского фонда, в Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для использования в борьбе с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что датская неправительственная организация Human Act переведет эту сумму в фонд ЮНИСЕФ.

"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего", - заявила 17-летняя Тунберг.

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В ЮНИСЕФ заявили, что пожертвования очень помогут организации, которая изо всех сил пытается поддержать детей, пострадавших от глобальных блокировок, связанных с коронавирусом.

Напомним, в конце марта Тунберг заявила, что она скорее всего переболела коронавирусом, заразившись им во время поездки в Центральную Европу.

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Детский фонд ООН, Коронавирус, Грета Тунберг, Covid-19.
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