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Американские ученые нашли лекарство, которое эффективно при лечении COVID-19

Американские ученые нашли лекарство, которое эффективно при лечении COVID-19
11:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Это первый случай, когда было показано, что какое-либо лекарство дает результат против болезни COVID-19.

Больные коронавирусом пациенты, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении опасного недуга.

Об этом говорится в новом масштабном исследовании, проведенном в среду, передает Science alert.

Среднее время восстановления таких пациентов составило 11 дней.

"Данные показывают, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус", – заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауч.

Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.

В группе пациентов, употреблявших Ремдесивир, смертность составила 8% против 11,6% смертности в группе пациентов, которые принимали плацебо. При этом ученые отметили, что должны увидеть полные результаты, но если эффективность лекарств подтвердится, это будет "фантастическим результатом".

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации. В то же время другие ученые соглашаются с первыми доказательствами эффективности препарата, но они пока не существенны.

"Эти данные многообещающие и, учитывая, что у нас еще нет проверенных способов лечения COVID-19, это может привести к ускоренному подтверждение Ремдесивиру для лечения COVID-19. Однако, это также показывает, что эти лекарства не волшебная пуля в этом контексте", – пояснил главный исследователь пекинского университета Цинхуа Сурок Джавид.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

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США, Эпидемия, ВОЗ, Лекарство, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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