Трамп хочет ускорить разработку вакцины против коронавируса

Новости мира:Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству выявленных больных на коронавирус в мире.

Администрация Трампа разрабатывает проект, чтобы существенно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса, и уже в конце года иметь достаточное количество доз для США.

Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в администрации, знакомые с развитием ситуации.

"Программа, которая получила "Operation Warp Speed", объединит частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военные центры, чтобы попытаться сократить время для разработки вакцины как минимум до восьми месяцев", - отмечается в сообщении.

При этом, на разработки будут выделяться бюджетные средства и ресурсы.

По информации одного из представителей администрации США, цель проекта — обеспечить минимум 300 млн доз вакцины до января. До сих пор прецедентов такой быстрой разработки вакцины не было.

По состоянию на среду, 29 апреля, в США было зафиксировано 1,036 млн человек с положительными тестами. Более 200 тысяч больных зафиксированы также в Испании и Италии.