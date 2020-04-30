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Четверг, 30.04.2020
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Минздрав: В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19

Минздрав: В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19
10:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19, из-за которого медучреждения и врачи могут не справиться с большим количеством больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока в Украине удается избежать пика заболеваемости COVID-19, из-за которого система здравоохранения может не справиться с большим количеством больных. Об этом Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.

”Для нас очень важно избежать пика (заболеваемости - ред.). Пока нам это удается, в том числе и благодаря карантинным мерам - мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможным именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам специалистов..., я уверен, что мы сможем избежать пика заболеваемости COVID-19, при котором наша медицинская система будет не способна принимать большое количество больных и оказывать медицинскую помощь”, - подчеркнул он.

В Вооруженных силах выявили еще два случая заболевания COVID-19

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Кроме того, эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Отметим, в среднем ход болезни COVID-19 от момента обнаружения до отрицательного теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. А у 11 умерших были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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