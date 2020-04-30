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В Украине сделали рекордное количество тестирований на коронавирус

В Украине сделали рекордное количество тестирований на коронавирус
10:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине было поведено рекордное количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 методом полимеразной цепной реакции – 7315.

За последние сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 - 7 315. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7 315. Наша цель - делать как можно больше тестов для того, чтобы контролировать и побороть коронавирусную болезнь", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области.

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"В разрезе регионов за последние сутки, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 60, Черновицкой области - 82, Тернопольской - 71 и Ровенской областях - 49", - добавил он.

Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.

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Минздрав, тесты, Максим Степанов, ПТСР, Covid-19.
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