Кризис COVID-19 может оставить без денег почти половину рабочей силы в мире

Новости Украины:В Международной организации труда наблюдают резкое сокращение трудовой активности во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным Международной организации труда, резкое сокращение трудовой активности во всем мире из-за пандемии коронавируса может лишить 1,6 миллиарда человек трудоспособного возраста планеты средств к существованию.

Об этом говорится в МОТ.

"Резкое сокращение рабочих часов во всем мире из-за вспышки боле пресс-релизе МОТ.зни COVID-19 означает, что 1,6 миллиарда работников неформальной экономики, а это почти половина мировой рабочей силы, находятся в непосредственной опасности лишения средств к существованию", - говорится в релизе.

В Международной организации труда акцентируют внимание на неформальных работниках, поскольку они особенно уязвимы, почти не имеют правовой защиты, кроме того, их труд часто опасен.

Как отмечается, сокращение рабочих часов во 2-м квартале 2020 года, как ожидается, будет значительно больше, чем раньше оценивали эксперты.

МОТ ожидает снижение занятости в мире на 10,5%, или на 305 млн мест труда по сравнению с "докризисным" 4 кварталом 2019 года. В предыдущем прогнозе организации говорилось о 6,7% (195 млн мест работы). Эти различия связаны с продлением и расширением карантинных мер.

Прогноз ухудшился для всех регионов мира. В обеих Америках потери рабочих часов прогнозируют на уровне 12,4 процента во втором квартале (по сравнению с уровнем до кризиса), на 11,8 процента предусматривается сокращение для Европы и Центральной Азии. Прогнозы для остальных регионов подобные и составляют более 9,5 процента.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 30 апреля первый миллион человек вылечился от коронавирусной болезни. Активными остаются 1 990 000 случаев заболевания. Умерло 228 267 человек.