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Лечение COVID-19: Ученые нашли лекарства, которые могут быть эффективны

Лечение COVID-19: Ученые нашли лекарства, которые могут быть эффективны
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Результаты исследования показали, что люди, которые получали эти лекарства, реже умирали, хотя разница была невелика.

Как показали результаты клинического исследования, пациенты с коронавирусом, которые принимали ремдесивир, выздоравливали примерно на 30% быстрее, чем те, кто принимал плацебо.

Это первый случай, когда было показано, что какое-либо лекарство дает результат против болезни COVID-19.

В заявлении американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который курировал исследование, сказано, что выздоровление больных, которым давали ремдесивир, шло на 31 процент быстрее, чем у тех, кто принимал плацебо.

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"В частности, среднее время восстановления составляло 11 дней для пациентов, получавших ремдесивир, по сравнению с 15 днями для тех, кто получал плацебо", — сказано в сообщении.

Энтони Фаучи, который возглавляет NIAID, заявил журналистам в Белом доме: "Данные показывают, что ремдесивир оказывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на восстановление".

Он добавил: "Хотя улучшение на 31% не кажется полной победой, это очень важное доказательство концепции, потому что доказано, что лекарство может блокировать этот вирус".

Результаты также показали, что люди, которые принимали это лекарство, реже умирали, хотя разница была довольно небольшой. Смертность составила 8 процентов в группе, получавшей ремдесивир, против 11,6 процента в группе плацебо.

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Исследование началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии. Ни пациенты, ни их врачи не знали, к какой группе они принадлежат, чтобы устранить бессознательное смещение.

Питер Хорби, эпидемиолог из Оксфордского университета, который не принимал участия в исследовании, сказал: "Мы должны увидеть полные результаты, но в случае подтверждения это будет фантастическим результатом и отличными новостями для борьбы с COVID-19".

Ремдесивир относится к классу лекарств, которые воздействуют на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков РНК и ДНК и поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации.

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Интересно, что в последние недели были смешанные новости о применении противовирусных препаратов, таких как ремдесивир.

23 апреля на сайте ВОЗ были опубликованы еще одни результаты испытаний ремдесивира. Исследования проводились среди пациентов с тяжелой формой Covid-19, которых лечили при помощи препарата, а их результаты сравнили с результатами контрольной группы, получавшей плацебо. В резюме значилось, что спустя месяц не было заметно никакой разницы в смертности среди пациентов обеих групп.

Ранее этот препарат показал эффективность против лихорадки Эбола, а также ряда экзотических вирусов. Также это лекарство применялось для лечения SARS и MERS, которые относятся к коронавирусам, как и главное заболевание 2020 года — SARS-CoV-2.

Любопытно, что американская компания Gilead Sciences, которая занимается производством препарата, пока оптимистична в прогнозах. Ее представители назвали резюме ВОЗ неубедительным.

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Ученые, Заражение, Коронавирус.
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