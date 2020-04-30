Вступительная кампания 2020: какие сроки проведения и условия предоставления документов

Новости Украины:Во время вступительной кампании студенты смогут подать все пакеты документов дистанционно, включая оригиналы.

Во время вступительной кампании 2020 студенты-контрактники смогут дистанционно подать все пакеты документов, включая оригиналами.

При этом для абитуриентов, которые будут зачислены на бюджетные места, будет продлен период приема.

О новом алгоритм вступительной кампании рассказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время онлайн-брифинга.

"Стадия, которая обычно очной - это подача оригиналов заявлений.

Когда состоялся сам отбор и есть рекомендованные к зачислению на бюджетные места, нужно было очно подавать оригинал заявления подкреплен подписью.

Для студентов, будут зачисляться на контрактные места мы делаем такую подачу документов полностью дистанционной

Сканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения.

Абитуриенты, зачисленные на бюджетные места смогут или самостоятельно подать заявление, по одному человеку в определенный временной промежуток.

Кроме того, мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и позволить подачу оригинала заявления с подписью почте ", - рассказали в министерстве.

ВНО 2020 в условиях карантина: социальная дистанция и маски. Онлайн формат - невозможен

При этом МОН рассматривает два сценария проведения вступительной кампании, в зависимости от того, когда будут сняты карантинные ограничения.

Если карантинные мероприятия будут отменены в начале июня, внешнее независимое оценивание строит пройдет с 25 июня по 17 июля.

В таком случае вступительная кампания начнется с 1 августа.

Второй сценарий рассматривает вариант, когда карантин будут продолжены до начала августа.

Тогда ВНО бдет проведен в период с 17 августа по 4 сентября, а вступительная кампания начнется 25 сентября.