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Угроза COVID-19: Количество запросов на медстрахование растет

Угроза COVID-19: Количество запросов на медстрахование растет
15:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:При этом 96% страховых премий поступает от юридических лиц.

В последние месяцы на фоне событий с пандемией коронавируса количество запросов украинцев на оформление добровольного медицинского страхования заметно растет.

Об этом в интервью сообщил глава правления украинской страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко.

"Стоит отметить, что в последние месяцы на фоне событий с короновирусом число запросов на страхование от физических лиц заметно растет. Но этот рост существенно не изменит соотношений премий", - сказал Гордиенко.

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По его словам, премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) показывают положительную динамику последние 12 лет, при этом осталась практически неизменной структура сборов, при которой 96% премий поступает от юридических лиц.

"Мой прогноз - в ближайшие несколько лет это соотношение существенно не изменится. Причины такой ситуации – тема отдельного разговора", - добавил глава правления "ИНГО".

Как сообщалось, количество страховых компаний в Украине по итогам 2019 года уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 21% - до 233.

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Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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Украина, Карантин, Страховка, Медик.
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