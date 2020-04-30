Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

"Большая стройка": в ОП согласовали финансирование обновления дорог на более чем 5,7 млрд

"Большая стройка": в ОП согласовали финансирование обновления дорог на более чем 5,7 млрд
15:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:С участием Зеленского состоялось подписание соглашения относительно предоставления финансирования на обновление дорог.

С участием Владимира Зеленского состоялось подписание соглашения между "Укрэксимбанком" и Укравтодором относительно предоставления финансирования на обновление дорог. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось торжественное подписание соглашения между АО "Укрэксимбанк" и Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор) о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что программа "Большая стройка" - это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, которой можно путешествовать.

На атисептики: Укрспирт реализовал 4 миллиона литров сырья

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное - что государство работает и вместе с банковской сферой и со строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну. Как я уже говорил, дороги, мосты - это приоритет", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что программа способствует созданию новых рабочих мест.

Отмечается, что привлечение таких средств под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов, которые Президент подписал 4 февраля 2020 года: "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" № 467-ІХ и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 468-ІХ. А также благодаря решению Национального банка по снижению учетной ставки по кредиту до 10,5% годовых.

Рада проголосовала за списание долгов старого энергорынка

"Мы как государственный банк поддерживаем "Большую стройку". С подписанием соглашения Укравтодор получит первый транш в сумме 5,782 миллиарда гривен по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", - отметил глава Правления АО "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер.

Указывается, что суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Как сообщалось ранее, "Большая стройка" обеспечивает работой во время карантина 180 тыс. граждан - Чернышов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Дороги, Финансы, Большая стройка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Как и где пересечь границу Украины: список работающих пунктов пропуска
Как и где пересечь границу Украины: список работающих КПП
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь