В Польше трое бывших президентов объявили бойкот выборам главы государства

Новости мира:Три экс-президента и шесть бывших премьер-министров Польши считают грядущие выборы главы государства "псевдовыборами" и не будут принимать в них участие.

Трое бывших президентов и шесть экс-глав правительства Польши считают голосование, которое в этом месяце должно определить нового главу государства, “псевдовыборами”, поэтому не будут принимать в них участие.

Об этом говорится в совместном заявлении бывших высокопоставленных польских чиновников, обнародованном в Twitter экс-премьером Лешеком Миллером.

“Процедура корреспонденциального голосования в такой форме и в такое время, как это предлагает правящая партия, является псевдовыборами. Мы не примем в них участие. Мы надеемся, что подобным образом будут действовать другие кандидаты, а также избиратели, которые разделяют нашу заботу о демократическом будущем Польши”, - говорится в заявлении, которое подписали бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.

По их убеждению, решение провести корреспонденциальные выборы, которые инициировала партия “Право и Справедливость” (PiS), принято вопреки конституции и регламенту Сейма. Поэтому они не будут "ни всеобщими, ни равными”, поскольку не дают гарантии тайного голосования и создают возможности для злоупотреблений.

Oświadczenie byłych prezydentów i premierów. pic.twitter.com/eyjCjlG09l — Leszek Miller (@LeszekMiller) April 30, 2020

“Проведение выборов во время эпидемии создает угрозу для жизни и здоровья граждан”, - добавили политики.

Кроме экс-президентов, заявление подписали бывшие главы польского правительства: Ян Кшиштоф Белецкий, Марек Белька, Влодзимеж Чимошевич, Лешек Миллер, Казимеж Марцинкевич, Эва Копач.

Как сообщалось, президентские выборы в Польше должны состояться 10 и 24 мая. Учитывая эпидемию коронавируса партия PiS вышла с инициативой проведения всеобщих корреспонденциальных (почтовых) выборов. Соответствующий законопроект принял Сейм, сейчас он находится на рассмотрении Сената Польши.