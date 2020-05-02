В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО

Новости мира:Военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у побережья Греции.

После прочесывания Ионического моря со своими союзниками по НАТО военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у берегов Греции.Об этом сообщает CTV News.

"Вечером командование заявило о прекращении поисков членов экипажа, все они считаются погибшими", - говорится в видеосообщениями.

Отмечается, что шесть военнослужащих находились на борту канадского вертолета, когда он упал в Средиземном море.

Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены, сообщили канадские военные.

Ранее во время поисков было найдено тело лейтенанта Еббигейл Каубро.

Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые предположительно находились на борту вертолета, но их пока не удалось идентифицировать.