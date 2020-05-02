Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО

В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у побережья Греции.

После прочесывания Ионического моря со своими союзниками по НАТО военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у берегов Греции.Об этом сообщает CTV News.

"Вечером командование заявило о прекращении поисков членов экипажа, все они считаются погибшими", - говорится в видеосообщениями.

Отмечается, что шесть военнослужащих находились на борту канадского вертолета, когда он упал в Средиземном море.

Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены, сообщили канадские военные.

В море у берегов Греции исчез вертолет НАТО

Ранее во время поисков было найдено тело лейтенанта Еббигейл Каубро.

Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые предположительно находились на борту вертолета, но их пока не удалось идентифицировать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, НАТО, Вертолет, Ионическое море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot;: Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)
Мэр Черкасс обратился к Зеленскому (Видео)
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь