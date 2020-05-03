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Во Франции за сутки значительно уменьшилось количество жертв коронавируса

Во Франции за сутки значительно уменьшилось количество жертв коронавируса
01:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Во Франции за сутки от коронавируса умерли 166 человек.

Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 166 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Отмечается, что 118 человек умерли в больницах и 48 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Вчера за сутки сообщалось о смерти 218 человек, позавчера - 289. В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тысячи 760 летальных случаев. Инфицирование коронавирусом подтверждено у 130 тысяч 979 человек, что на 794 больше, чем за предыдущие сутки.

Во Франции продолжает снижаться число новых летальных случаев от коронавируса

В настоящее время в больницы госпитализированы 25 тысяч 827 лиц, что на 60 меньше, чем вчера. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 827 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 51 человека. Выписаны из больниц 50 тысяч 562 человека, что на 350 больше, чем за предыдущие сутки.

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Франция, Коронавирус, Covid-19.
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